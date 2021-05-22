В России за сутки скончались 386 человек с COVID-19

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22 мая 2021, 12:01

врачи в защитных костюмах, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

За прошедшие сутки в России скончались 386 человек с подтвержденным коронавирусом нового типа. Об этом утром в субботу, 22 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе уточнили сегодня, что, в частности, в Москве за минувшие 24 часа скончались 60 пациентов с коронавирусной инфекцией, в Санкт-Петербурге – 35, в Ростовской области – 17, в Нижегородской области – 16, в Самарской области – 15. В общей сложности с начала пандемии в РФ жертвами заболевания стали 118 125 человек.

Ранее сегодня стало известно, что количество случаев заражения COVID-19 в России увеличилось за сутки на 8 709.

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