Во время ЧМ по хоккею в Риге начались учения по обороне портов

Кому ЧМ по хоккею, а кому и учения по обороне портов: министерство обороны Латвии решило устроить с 21 по 23 мая межведомственные учения.
Главная задача учений – усилить оборону рижских портов. Кстати, порты находятся практически в центре города.
Жителей призывают не волноваться при виде передвижения военных по улице Риги в экипировке и с оружием. Учения организованы так, чтобы не препятствовать движению в городе транспорта и пешеходов. Во время учений будет использоваться учебная амуниция, которая создает шум, но не причинит людям вреда. Правда земессарги (защитники земли – пр. АН) будут стрелять холостыми патронами.
Рига живет полной жизнью: ЧМ, туристы, спортсмены и военные учения.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.