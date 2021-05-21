Во время ЧМ по хоккею в Риге начались учения по обороне портов

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21 мая 2021, 20:45 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Кому ЧМ по хоккею, а кому и учения по обороне портов: министерство обороны Латвии решило устроить с 21 по 23 мая межведомственные учения.

Главная задача учений – усилить оборону рижских портов. Кстати, порты находятся практически в центре города.

Жителей призывают не волноваться при виде передвижения военных по улице Риги в экипировке и с оружием. Учения организованы так, чтобы не препятствовать движению в городе транспорта и пешеходов. Во время учений будет использоваться учебная амуниция, которая создает шум, но не причинит людям вреда. Правда земессарги (защитники земли – пр. АН) будут стрелять холостыми патронами.

Рига живет полной жизнью: ЧМ, туристы, спортсмены и военные учения.

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