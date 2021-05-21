Президент Латвии благословил сборную страны перед матчем с Канадой

Аргументы Недели → Общество 13+

21 мая 2021, 20:31 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Риге стартовал ЧМ по хоккею. Менее часа осталось до встречи национальной сборной Латвии с игроками Канады. Президент Латвии Эгилс Левитс благословил игроков своей страны.

«Игрой против сборной Канады для латвийцев начнется ЧМ по хоккею. Мужчины сборной, мы все будем следить за вашим прогрессом – будем держать кулаки и болеть! Сколько есть сил», - заявил президент Латвии.

А за день до начала ЧМ в Риге на командном собрании сборной Латвии был выбран ее капитан. Им стал нападающий Каспарс Даугавиньш.

Генеральный секретарь Латвийской Федерации хоккея Виестур Козиолс сообщил, что перед началом турнира перед спортсменами выступил главный тренер Боб Хартли с напутственной речью. По словам генерального секретаря, речь главного тренера была очень эмоциональной.

Каков прогноз исхода игры латвийских спортсменов с канадцами?

Пока говорить рано, но ясно одно: у сборной Канады на ЧМ в Риге состав совсем не звездный. В период коронавируса (пандемии) игроков НХЛ не слишком привлекает перспектива заезжать в «пузырь», проходить карантин и играть при пустых трибунах. Да, нет звездных имен, но есть опытный тренерский штаб и очень перспективная молодежь…

Впрочем, время покажет! Вернее, игра!

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости