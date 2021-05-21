Губернатор Петербурга Александр Беглов сбрил усы

Губернатор Петербурга Александр Беглов предстал перед публикой в новом имидже — он теперь без усов. В таком виде он встретился с представителями бизнеса, помогавшими городу в период пандемии в рамках акции "Мы вместе".
Фотографии опубликованы на официальном портале администрации города. СМИ попросили пресс-секретаря Беглова Инну Карпушину прокомментировать изменение во внешности градоначальника. Но она предложила оформить для этого официальный запрос. Карпушина заявила, что не собирается сплетничать, это личное дело губернатора.
В соцсетях высказывают предположение, что Александр Беглов проиграл кому-то спор.
Сегодня благодарственными письмами губернатора Санкт‑Петербурга были награждены представители 13 компаний – участников акции взаимопомощи "Мы Вместе".
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.