Губернатор Петербурга Александр Беглов сбрил усы

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21 мая 2021, 16:19

Александр Беглов, Фото: кадр телеканала «Санкт-Петербург»

Губернатор Петербурга Александр Беглов предстал перед публикой в новом имидже — он теперь без усов. В таком виде он встретился с представителями бизнеса, помогавшими городу в период пандемии в рамках акции "Мы вместе".

Фотографии опубликованы на официальном портале администрации города. СМИ попросили пресс-секретаря Беглова Инну Карпушину прокомментировать изменение во внешности градоначальника. Но она предложила оформить для этого официальный запрос. Карпушина заявила, что не собирается сплетничать, это личное дело губернатора.

В соцсетях высказывают предположение, что Александр Беглов проиграл кому-то спор.

Сегодня благодарственными письмами губернатора Санкт‑Петербурга были награждены представители 13 компаний – участников акции взаимопомощи "Мы Вместе".

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