С ответным визитом

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21 мая 2021, 14:34 Ирина Балагурова

Фото: Елены Галкиной

На прошлой неделе с целью ознакомления с мощностями предприятия и развития партнерских отношений АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» посетила делегация ООО «Завод микроэлектронных технологий».

Зам. директора по производству – начальник службы управления производством Андрей Захаров АО «АПЗ», зам. директора по развитию – гл. конструктор ООО «ЗМТ» Сергей Вершинин, директор ООО «ЗМТ» Марат Алексеев в цехе №56.

Это ответный визит представителей Ижевска. В конце марта руководство АО «АПЗ» побывало на промышленных предприятиях Удмуртии, в том числе посетило АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», куда и входит ООО «ЗМТ».

– Мы сотрудничаем с Арзамасским приборостроительным заводом с 2015 года, выполняем по заказу ряд изделий микроэлектроники, – сказал директор ООО «ЗМТ» Марат Алексеев. – Но здесь я впервые. Впечатления хорошие. Видно, что руководство вкладывает большие средства в развитие, внедряются современные технологии, проводится модернизация, ремонт помещений. Желаю дальнейшего развития и, конечно, увеличения заказов.

В ходе визита гости посетили музей истории АПЗ. Затем в сопровождении заместителя директора по производству – начальника СУП Андрея Захарова побывали на производственных площадках цехов №№16, 50, 53, 54, 56, 68.

– Я был на АПЗ пять лет назад, – говорит заместитель директора по развитию – главный конструктор ЗМТ Сергей Вершинин. – Завод заметно изменился за это время, сделан большой рывок вперед. Это радует. В стране не так много предприятий, выпускающих качественную продукцию, АПЗ – одно из них.

Для гостей из Ижевска была также организована экскурсия по Арзамасу.

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