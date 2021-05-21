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Собянин: В Москве созданы все условия для того, чтобы каждый мог вакцинироваться от COVID-19

, 14:06 Источник: sobyanin.ru

Собянин: В Москве созданы все условия для того, чтобы каждый мог вакцинироваться от COVID-19
Фото: М. Денисов, Mos.ru

Мэр Москвы призвал жителей столицы активнее вакцинироваться от коронавируса.

«На прошлой неделе встречался с активистами северо-востока Москвы. Говорили о перспективах развития города в целом и конкретных районов СВАО. И, разумеется, затрагивали волнующую всех тему окончательной победы над пандемией. Рассказал, как идет вакцинация. Если вы еще не сделали прививку, задумайтесь над этими словами», - написал Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Мэр также опубликовал видео своего выступления. В нем он отметил, что в Москве люди продолжают болеть COVID-19.

«И у нас около 9 тыс. находятся в стационарах», - сообщил Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что уже почти полгода как каждый человек в столице может в любой момент пойти и сделать прививку.

«Мы первые в мире, крупный город, объявили о том, что мы начинаем массовую вакцинацию<….> Прививку сделали около 1,3 млн человек, при этом популяционный иммунитет возникает в том случае, если вакцинацию проходит порядка 70% населения», - рассказал он.  

Сергей Собянин пояснил, что выбор москвичей стоит не между тем, прививаться или не прививаться, а «выбор между тем, буду болеть или не буду болеть».

При этом он подчеркнул, что в городе созданы все условия для того, чтобы каждый мог вакцинироваться - пункты созданы на базе поликлиник, в торговых центрах и в павильонах «Здоровая Москва».

«В столице, как и по всей России активно принимаются меры по предотвращению новой волны заболеваемости, однако без популяционного иммунитета, которого без вакцинации не достичь, никакие меры не смогут полностью остановить коронавирус», - добавил мэр.

Сергей Собянин также напомнил, что еще в конце апреля в Москве стартовала акция «Миллион призов», целью которой является мотивация жителей старшего возраста сделать прививку от смертоносного вируса.

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