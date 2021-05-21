Когда цветы подозрительно напоминают вовсе не цветы. В сети обсуждают новое слово в озеленении Саратова

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21 мая 2021, 13:38 Источник: novosti-saratova.ru

Фото: cоцсети

Жители Саратова пожаловались на то, что в вазонах на улице 3-й Дачной растут вовсе не цветы. В сеть выложили фотографии, и пользователи начали бурно обсуждать, что новое слово в озеленении города тянет как минимум на статью УК.

Сотрудники администрации выехали на место и постановили: «В клумбах высажены только цветы». Вот только цветы эти подозрительно напоминают обычную дикорастущую коноплю.

«Тут радоваться надо, а они жалуются», «Чиновники правильно сказали - вырастет и зацветёт, вот тебе и цветы», «Раньше на каждом газоне росла, никому дела не было, а тут нате - жители Саратова проснулись», «Это крапива, я из нее суп варю», - пишут люди в комментариях.

В итоге пользователи сети остановились на том, что и другим городам России неплохо бы перенять опыт озеленения саратовчан.

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