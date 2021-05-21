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Доходность негосударственных пенсионных фондов стала отрицательной

, 13:02

Доходность негосударственных пенсионных фондов стала отрицательной

Банк России сообщил об ухудшающемся положении негосударственных пенсионных фондов. Ускорение инфляции приводит к сокращению их доходов. По итогам первого квартала года она стала отрицательной.

НПФ – это консервативные инвесторы, для которых прогноз на один квартал не оказывает влияние. Однако уход в отрицательную зону является опасным сигналом. Ведь НПФ обязан в конце года обеспечить застрахованным лицам безубыточность вложений. В 2020 году НПФ переиграли инфляцию за счёт вложения денежных средств в государственные облигации.

В Минфине считают необходимым увеличить перечень возможностей НПФ, чтобы сократить риски потерь денег вкладчиков. Пока негосударственные фонды вынуждены минимизировать вложения средств на имеющиеся в стране инвестиционные площадки.

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