Детей, которые выпрыгивали из окон во время бойни в Казани, из потерпевших записывают в свидетели, чтобы не платить компенсации

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21 мая 2021, 12:49 Источник: Baza

Фото: МВД

Детям сумевшим сбежать во время нападения на 175-ю казанскую гимназию, следователи меняют статус «потерпевшие» на «свидетели». Так им не придется платить компенсаций.

«Вы все хотите денег. Поэтому вы все сейчас приходите и начинаете ругаться из-за того, что ваших детей так переводят», - передают родители слова одного из представителей правоохранительных органов. Родные школьников возмущены, многие ребята получили травмы и их изначально признали потерпевшими, а затем стали переделывать документы и заставляют подписать их.

Одна из женщин пояснила, что после разговора со следователями её отправили к адвокатам из соседнего здания. А там обвинили в желании нажиться на трагедии. По мнению родителей, произошедшее в школе можно смело трактовать как покушение на убийство: Ильназ шёл в гимназию убивать всех, у него не было конкретных целей.

Как сообщили сыщики, статус потерпевших останется у тех школьников, которые получили увечья при нападении Галявиева. Например, если кто-то прыгнул из окна и сломал ногу. Те, у кого лёгкие травмы — ушибы, ссадины, царапины — будут признаны свидетелями. Моральный вред, причиненный ученикам, будут оценивать по результатам психиатрической экспертизы. На данный момент такими потерпевшими признаны несколько классов, которые сидели недалеко от 8 «А».

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