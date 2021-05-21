«У меня крыша едет. Сегодня я хотел кого-то убить», школьник из Перми, напавший на учительницу, рассказывал о себе в сети

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21 мая 2021, 11:58 Источник: Mash

Фото: cкриншот YouTube

Напавший на учительницу в березняках Роман Долбеев жаловался сети друзьям на проблемы с физикой и на желание «кого-то убить». Пока родители школьника отдыхали в Сочи, парень активно готовился к нападению.

«У меня крыша едет. Например, сегодня я хотел кого-то убить. Я смастерил себе лямку, чтобы закрепить нож на пояснице. Надел свитер, перчатки, маску и пошёл искать, кого убить», - рассказывал он знакомым и показал фотографию ножа, которым и собирался убить человека.

Напомним, ученик 10-го класса лицея номер 1 в городе Березники ударил ножом учительницу физики Людмилу Ишминёву — из-за плохой оценки. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести. Женщину, по некоторым данным, спас охранник: он вовремя прибежал в класс и скрутил ученика, а после передал его правоохранительным органам.

Примечательно, что на входе в школу Долбеева не проверяли, потому что у него был пропуск — «своих» учеников охранники не обыскивают.

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