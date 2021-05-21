Как будут достраивать метро в Челябинске

Аргументы Недели → Общество

21 мая 2021, 11:25 Татьяна Михайлова Источник: «Южноуральская панорама»

Презентация проекта состоялась в метро. Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Сегодня губернатор Алексей Текслер представил проект завершения строительства метрополитена.

Как пишет «Южноуральская панорама», метрополитен будет интегрирован в уже существующую в городе трамвайную сеть. В Челябинске, как рассказал сегодня на презентации проекта завершения строительства метрополитена губернатор Челябинской области Алексей Текслер, предполагается возвести три ветки. Первая — от Чичерина до Лизы Чайкиной, вторая — от ЧМЗ до ТРК «Алмаз», третья — от ЧТЗ до Медгородка. По ним будут ездить трамваи Усть-Катавского вагоностроительного завода.

Проект будет реализован до 2024 года, его общая стоимость — 46 миллиардов рублей.

Ранее на совещании с президентом Владимиром Путиным вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснулин отмечал, что интегрирование метро в трамвайную сеть позволит комплексно развить территорию города, в частности, центр Челябинска.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости