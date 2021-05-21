Наталья Поклонская рассказала о возбуждении уголовного дела за незаконную вырубку в Форосском парке

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21 мая 2021, 11:47

Фото: cоцсети

Депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала информацию о работе по прекращению уничтожения уникального парка в Крыму.

«Дорогие друзья!

Выполняю своё обещание и рассказываю о результатах работы по сохранению нашего Форосского парка.

Прокурорами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ по факту незаконной рубки и повреждений деревьев, в том числе занесённых в Красную книгу РФ.

В связи с нарушениями закона должностными лицами Минприроды Крыма внесено представление прокурора по фактам нарушения процедуры выдачи разрешений на строительство в Форосском парке, порядка расчёта и оплаты восстановительной стоимости за снос зелёных насаждений. Также внесены акты прокурорского реагирования главе администрации города Ялты и в контролирующие органы, которые не должны были допустить подобных фактов.

Кроме того, установлен факт незаконного изменения региональными органами власти Положения о парке, предусматривающего впоследствии возможность строительства и реконструкции в его границах без согласия Минприроды России.

Парк является особо охраняемой природной территорией регионального значения, поэтому режим его охраны и использования установлен и определяется крымской властью.

В связи с тем, что месяц назад (то есть после моих запросов) Правительством Крыма было принято решение об освобождении виновных лиц от проведения компенсационного озеленения (Постановление Совета Министров № 227 от 13.04.2021 г.), мной были направлены ещё запросы, в том числе с просьбой рассмотреть возможность изменения статуса Парка с регионального на федеральный».

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