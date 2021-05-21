Сергунина: Московский проект «Бизнес-уик-энд» запускает две программы для начинающих предпринимателей

Аргументы Недели → Общество 13+

21 мая 2021, 10:37

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Вице-мэр столицы Наталья Сергунина сообщила, что 24 мая в Москве стартуют занятия образовательного проекта «Бизнес-уик-энд» для начинающих предпринимателей. Его участниками могут стать москвичи от 17 до 30 лет.



«Проект «Бизнес-уик-энд» реализуется с 2018 года и включает в себя разные практико-ориентированные программы. Например, преакселератор - это базовый курс, он рассчитан на тех, кто хотел бы открыть свое дело. А акселератор - более продвинутая программа, предназначенная для уже действующих предпринимателей», - рассказала заместитель мэра Москвы.



Сообщается, что образовательный курс преакселератора состоит из 10 занятий. Они будут проводиться несколько раз в неделю на городских площадках, таких как «Цифровое деловое пространство» и инновационно-образовательный комплекс «Техноград». Обучение можно пройти самостоятельно или вместе со своей проектной командой. Участники преакселератора изучат основы предпринимательства, проработают бизнес-идеи с опытными наставниками, освоят финансовые и юридические аспекты. Среди направлений курса - продажи и переговоры, маркетинг, стратегия и масштабирование, привлечение инвестиций, команда, лидерство и тимбилдинг.



Наставники и эксперты помогут участникам доработать проекты и проконсультируют по различным вопросам. До конца года планируется обучить несколько потоков. Продолжительность каждого курса - 35 дней. В конце участникам предстоит презентовать свои проекты экспертной комиссии.



Акселерационная программа создана для тех, у кого уже есть небольшой опыт в предпринимательстве. Для участия нужно быть субъектом малого и среднего бизнеса, зарегистрированным в Москве, и иметь команду от трех до пяти человек. Среди спикеров акселератора - директор Школы лидеров Александр Иванов, эксперт по созданию капитала для предпринимателей Светлана Благодарева, финансовый аналитик агентства поддержки малого бизнеса центра «Мой бизнес» Максим Марков, эксперт Агентства стратегических инициатив по направлению «Социальные проекты» Татьяна Кулешова.



Программа акселератора рассчитана на шесть недель. Ожидается, что обучение пройдут более 500 молодых предпринимателей (около 180 команд).





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