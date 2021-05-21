Песков назвал дипфейки новой угрозой для мира

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21 мая 2021, 10:41 Источник: ТАСС

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу заявил, что прогресс несет миру такую угрозу, как дипфейки. Речь идет о методике синтеза изображения, основанной на искусственном интеллекте.

В рамках выступления перед участниками марафона "Новое Знание" 21 мая Дмитрий Песков отметил, что дипфейки несут миру еще большее зло, чем уже существующие фейк-ньюс.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, прогресс предоставляет людям не только различные блага, но также и большое зло. "Очень опасное зло", – добавил Дмитрий Песков и предупредил, что мир в настоящий момент стоит на пороге страшной угрозы.

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