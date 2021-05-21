Собянин призвал москвичей активнее вакцинироваться от Covid-19

Аргументы Недели → Общество 13+

21 мая 2021, 10:22 Источник: sobyanin.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы активнее вакцинироваться от коронавируса.



«На прошлой неделе встречался с активистами северо-востока Москвы. Говорили о перспективах развития города в целом и конкретных районов СВАО. И, разумеется, затрагивали волнующую всех тему окончательной победы над пандемией. Рассказал, как идет вакцинация. Если вы еще не сделали прививку, задумайтесь над этим словами», - говорится в сообщении Собянина в блоге на его персональном сайте.



В посте мэр также опубликовал видео своего выступления.





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