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Собянин призвал москвичей активнее вакцинироваться от Covid-19

, 10:22 Источник: sobyanin.ru

Собянин призвал москвичей активнее вакцинироваться от Covid-19
Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы активнее вакцинироваться от коронавируса.

«На прошлой неделе встречался с активистами северо-востока Москвы. Говорили о перспективах развития города в целом и конкретных районов СВАО. И, разумеется, затрагивали волнующую всех тему окончательной победы над пандемией. Рассказал, как идет вакцинация. Если вы еще не сделали прививку, задумайтесь над этим словами», - говорится в сообщении Собянина в блоге на его персональном сайте.

В посте мэр также опубликовал видео своего выступления.

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