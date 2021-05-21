Представителям СМИ расскажут о чемпионате страны по киберспорту

Аргументы Недели → Общество 13+

21 мая 2021, 08:44 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Сегодня в Челябинске пройдет «Большая редакция».

Как ранее писал сайт «Аргументы Недели», 22-23 мая Челябинск впервые примет финал Чемпионат России по компьютерному спорту. Киберспортсмены со всей страны съедутся на Южный Урал, чтобы показать свое мастерство в 6 видах программы.

Проведение масштабного турнира в Челябинске станет главной темой очередной встречи в рамках проекта медиахолдинга «Большая редакция». Главные редакторы областных СМИ будут задавать вопросы президенту федерации компьютерного спорта России Дмитрию Смиту. Начало мероприятия в 14 часов, в социальных сетях будет вестись прямая трансляция.

Напомним, что партнером проекта «Большая редакция» выступает Челябинская областная универсальная научная библиотека.

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