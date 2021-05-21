Представителям СМИ расскажут о чемпионате страны по киберспорту
21 мая 2021, 08:44 Татьяна Михайлова
Сегодня в Челябинске пройдет «Большая редакция».
Как ранее писал сайт «Аргументы Недели», 22-23 мая Челябинск впервые примет финал Чемпионат России по компьютерному спорту. Киберспортсмены со всей страны съедутся на Южный Урал, чтобы показать свое мастерство в 6 видах программы.
Проведение масштабного турнира в Челябинске станет главной темой очередной встречи в рамках проекта медиахолдинга «Большая редакция». Главные редакторы областных СМИ будут задавать вопросы президенту федерации компьютерного спорта России Дмитрию Смиту. Начало мероприятия в 14 часов, в социальных сетях будет вестись прямая трансляция.
Напомним, что партнером проекта «Большая редакция» выступает Челябинская областная универсальная научная библиотека.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.