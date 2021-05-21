Психиатр Александр Теслер о напавшем на казанскую гимназию: «Он абсолютно неадекватен»

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21 мая 2021, 08:33

фото: Tatarstan President Press Office, globallookpress.com

Устроивший нападение на гимназию в Казани, в которой учился, 19-летний Ильназ Галявиев на допросе был абсолютно неадекватен. Психиатр Александр Теслер полагает, что это может говорить о развитии у него острого психотического состояния.

В интервью Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» рассказал, что понятие невменяемости — это очень интересная вещь, но об этом можно говорить только после проведения доскональной судебной психолого-психиатрической экспертизы, и тогда уже будет ясно, действительно он осознавал, что он делает, или нет.

Теслер, психиатр, известный психотерапевт, проработал больше пяти лет на скорой психиатрической помощи в начале своей психиатрической карьеры. По его словам, он очень часто сталкивался с агрессией во время острых психозов, - передает RT.

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