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В течение недели разведку у границ РФ вели 48 иностранных самолетов и беспилотников

, 08:29 Источник: Красная звезда

В течение недели разведку у границ РФ вели 48 иностранных самолетов и беспилотников
бинокль, pixabay.com

За неделю российские радиолокационные станции (РЛС) обнаружили 48 летательных аппаратов иностранных государств, которые проводили разведку вдоль границ РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что вдоль границ РФ воздушную разведку за вышеуказанный период времени провели 37 самолетов-разведчиков, а также 11 беспилотных летательных аппаратов других стран. Все полеты строго контролировали российские радиолокационные системы.

Известно, что один истребитель был поднят в воздух в целях недопущения нарушения государственной границы страны.

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