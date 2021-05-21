Познер поделился воспоминаниями о беседе с «русским красавцем» Борисом Ельцином

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21 мая 2021, 08:15 Источник: Владимир Познер

Борис Ельцин, фото: Boris Kavashkin, globallookpress.com

Журналист, ведущий авторской программы на телевидении Владимир Познер поделился воспоминанием о первом президенте России Борисе Ельцине. Журналист брал интервью у Ельцина в конце 1980-х годов, когда будущий российский президент работал в Госстрое СССР.

По воспоминанию Познера, он был восхищён внешностью Бориса Николаевича. Журналист назвал Ельцина

о том, как брал интервью у будущего первого президента России Бориса Ельцина и назвал его «русским красавцем», поскольку «у него были серебристые волосы, розовые щеки, пронзительные голубые глаза». И костюм сидел идеально - «как будто вшит прямо».

Свои воспоминания Владимир Познер опубликовал на сайте «Познер Online». Тогда интервью журналиста украли. И ему позвонил сам Ельцин и спросил, не будет ли Познер наказан. Будущий президент предложил журналисту свою защиту.

В 2019 году, в ноябре, Познер проводил встречу в «Ельцин Центре» в Екатеринбурге с публикой. Тогда телеведущий сказал: «Чтобы человек сам отказался от власти в России, был только один на моей памяти — это был Борис Николаевич Ельцин».

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