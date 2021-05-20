В Минэнерго РФ прокомментировали, что происходит с энергомостом с территории Кубани в Крым

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20 мая 2021, 21:22 Источник: Интерфакс

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Энергомост в Крым работает в штатном режиме, один из резервных кабелей на профилактическом ремонте. Энергомост между Крымом и Краснодарским краем был возведён в 2015-2016 годах после блэкаута на полуострове, который произошел в результате подрыва опор ЛЭП на территории Херсонской области Украины, откуда регион получал электроэнергию до его вхождения в состав РФ.

В четверг, 20 мая, министр топлива и энергетики Крыма Евгений Рукавишников сообщил, что одна из ниток энергомоста на полуостров повреждена. "По полученной вчера оперативной информации, повреждена одна из ниток энергомоста, одна фаза "Тамань - Кафа", первая цепь, что вызвало сейчас у нас сокращение того ресурса, резерва, который имелся, на 25%", - сказал Рукавишников на заседании комитета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Госсовета Крыма.

Представители Минэнерго РФ после появления этой нформации сообщили журналистам, что никаких сбоев в работе не фиксировалось. "Подводная часть каждой из четырех линий энергомоста состоит из трех кабелей, по которым осуществляется непосредственный переток электроэнергии, и одного резервного. На одном из резервных кабелей проводятся ремонтные работы", - пояснил глава Минэнерго Николай Шульгинов.

Речь идет о "профилактических" работах, которые не оказывают влияния на объем перетока и энергоснабжение потребителей. Поставки электроэнергии по энергомосту идут как в Крым, так и из Крыма.

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