Чаепитие с «Ополченочкой»: эффективность «Россотрудничества» продолжает вызывать вопросы

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20 мая 2021, 20:47

Фото: cоцсети

«Россотрудничество» подписало договор с киностудией «Лугафильм» о некоммерческих показах киноленты 2019 года «Ополченочка». И это рядовое в принципе событие снова поднимает вопрос об эффективности структуры, которая должна заниматься «мягкой силой» нашей страны, но делает это довольно странным образом.

Утраченные иллюзии

Евгений Примаков был назначен на должность главы «Россотрудничества» 25 июня 2020 года, и тогда экспертное сообщество возлагало на него большие надежды. Многие предвосхищали позитивную трансформацию работы структуры, понимавшей под продвижением «мягкой силы» России исключительно организацию чаепитий с баранками за рубежом. Но вот прошел без малого год, в так называемых Русских домах продолжают пить чай, а любые другие мероприятия остаются примерно на том же уровне результативности.

Так, «Россотрудничество» решило все-таки зайти на территорию кино, остановившись на не самом очевидном выборе — художественном фильме «Ополченочка».Но дело даже не в самом фильме, а в том, как с ним работали.

«Общественный показ»

«Ополченочка» позиционирует себя, как «первый народный художественный фильм» в Донбассе. Сняли его на киностудии «Лугафильм» еще в 2018 году. Был даже какой-то ограниченный прокат на территории ЛНР и ДНР. В июле 2019-го года «Ополченочка» получила прокатное удостоверение и в России.Однако, судя по странице на сайте «Кинопоиск», фильм как будто никогда не выходил.

Нет ни рецензий, ни оценок, ни рейтинга, что выглядит странно, учитывая причастность государственного «Россотрудничества» в организации «общественного показа» на территории нашей страны.

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