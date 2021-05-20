В Русской православной церкви призвали не считать вакцинацию грехом

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20 мая 2021, 20:23

Сретенская духовная академия, фото: vk.com/sretenskymonastery

В Русской православной церкви (РПЦ) призвали не отказываться от вакцинации, в том числе от коронавирусной инфекции. В Сретенской академии прошёл круглый стол, посвященный теме прививок.

В мероприятии приняли участие архиереи и священнослужители РПЦ, учёные, врачи, общественные деятели, православные активисты. Участники круглого стола попытались развеять опасения тех, кто отказывается от вакцинации, считая ее греховным деянием, но оставили за каждым человеком право выбора, прививаться от коронавируса или нет.

"Ошибочным является представление, что принципиальный отказ от вакцинации как таковой может быть обусловлен православным вероучением. Выбор в пользу вакцинации или отказа от нее является индивидуальным решением каждого человека (в отношении ребенка – его родителей или законных представителей), принимаемым на основе личных убеждений, знаний, жизненного опыта, а также с учетом информации, полученной от медицинских работников, научного сообщества и разработчиков вакцин", - говорится в итоговом документе мероприятия.

Участники круглого стола считают недопустимым и греховным распространение ложных учений, отождествляющих вакцинацию с "принятием печати антихриста", равно как и конспирологических утверждений о якобы производимом посредством вакцинации тайном чипировании человечества, - передаёт "Интерфакс".

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