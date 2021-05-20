Как тёща депутата Госдумы занялась охотугодьями в саратовских степях

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20 мая 2021, 20:09 Источник: business-vector.info

Фото: соцсети

В 2016 году пенсионерка Клавдия Найденова, которая на тот момент уже имела несколько крупных бизнес-проектов, внезапно решила создать некоммерческую организацию. Да не простую, а Фонд охраны природы и сохранения редких животных в полупустынных и солончаковых районах Нижнего Поволжья. Единственный вид деятельности, имеющийся у организации - предоставление прочих финансовых услуг, и, что удивительно, у него нет никакой связи с природой. При этом оказалось, что женщина приходится тёщей депутату Госдумы Николаю Панкову.



На пресс-конференции, посвященной довыборам в Саратовскую областную думу, Панкову был задан прямой вопрос:



«Ваша тёща владеет поместьем в Смоленской области, охотничьими угодьями в Саратовской области, крупным медийным бизнесом. Она пенсионерка и раньше бизнесом никогда не занималась. Вы тоже всю жизнь сначала в секретариате, а затем в Госдуме. Откуда вся эта собственность, кто ее реальный владелец — вы? Получается, что это незадекларированное имущество, но если это так, то на основании 230-го федерального закона все должно быть передано в доход государства? Вы участвуете в праймериз, будете избираться в Госдуму, законны ли в этом случае ваши намерения?»



Ответ депутата оказался весьма неубедительным. Панков заявил, что его имущество задекларировано, неоднократно проверялось, и нарушений закона он не допускал. Попытки журналистов установить истину в разговоре с самой Клавдией Найденовой тоже не увенчались успехом.



По информации Саратовского областного комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, фонд тёщи депутата арендует угодья под названием Финайкина балка в Алгайском районе. Интересно, что аукцион на право их аренды был объявлен еще до официальной регистрации фонда Найденовой - в ноябре 2015 года.



В аренду предлагались 38 тысяч гектаров, на которых на тот момент обитали 55 зайцев, несколько десятков лисиц, 10 барсуков, 170 ондатр, 161 утка, 35 серых куропаток и 91 лысуха. Территорию с птицами и ондатрами делили пара норок, 3 енотовидных собаки и одинокий волк. Но торги по загадочным причинам сорвались.



Претендентов было трое. Цена взлетела сразу до платы в 32 млн рублей в год, но на финальной стадии ООО «Покровск-Керамика», актив бывшего зампреда облправительства Сергея Канчера, отказалось подписывать протокол. Следующий аукцион состоялся уже в 2017 году. Участвовал в нем тот самый фонд Клавдии Найденовой, который и получил Финайкину балку по ставке 460 тысяч рублей в год. За такую скромную плату организация имеет право пользоваться 38 тысячами гектаров аж до 2066 года.



На то, что Фонд Найденовой, судя по названию, призван охранять редких животных, а не организовывать охоту, почему-то никто внимания не обратил. Известно, что еще в 2016 году Финайкину балку областное правительство объявило заповедной зоной и запретило охоту на ее территории. Причиной этому явилось соседство охотхозяйства с местом произрастания краснокнижных тюльпанов Геснера. Спустя три года установленный властями запрет внезапно истек. Фонд тещи Николая Панкова получил возможность принимать охотников.



Бюджет Саратовской области заработает за 50 лет почти в 100 раз меньше, чем мог бы. Но это, похоже, никого не волнует.



В январе 2018 года Фонду достались еще одни охотничьи угодья - хозяйство Варфоломеевское в 31,7 тысячи га в Новоузенском районе по берегу реки Малый Узень. В распоряжении Найденовой оно будет находиться до 2067 года.



На тюльпановых заповедных полях встречаются краснокнижные птицы - степной орел и черный жаворонок, а также тарбаганчик - он же степной зайчик, близкий родственник тушканчика. Также в Алгайском районе встречается дрофа, журавль-красавка, степной лунь, курганник, могильник, стервятник, степной хорь и хорь-перевязка. Они являются представителями краснокнижной фауны.



Согласно финансовым отчетам Фонда, в 2017 году 1,3 млн рублей было потрачено на покупку земельных участков, еще 2,7 млн — на приобретение транспортных средств и 2,6 млн на некие жилые строения. В 1,5 млн рублей уложились прочие расходы. Баланс Фонда растет год от года. В 2017 году на него приходилось 9,2 млн рублей, год спустя - 11,5 млн, а в 2020 году - уже 20,2 млн рублей.



В кризисном пандемийном году Фонду удалось увеличить стоимость основных средств аж на 37% - до 16,34 млн рублей, а также выплатить зарплату работникам почти на 4 млн рублей. При этом в документах есть данные только о двоих сотрудниках организации, которыми являются исполнительный директор Алексей Савко и главбух С.В. Ивашкина.



В Совете Фонда состоит Александр Шибаршин, экс-директор и владелец ООО «Барс» с основным видом деятельности - охота, отлов и отстрел диких животных. В общем, что и требовалось доказать - в Совет Фонда охраны природы и редких животных входит профессиональный охотник.





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