Казанская стрельба в гимназии: как избежать подобное в будущем

Аргументы Недели → Общество 13+

20 мая 2021, 18:06

Фото: соцсети

Устроивший стрельбу в Казани Ильназ Галявиев гордился тем, что родился в день терактов в США 11 сентября 2001 года. Одноклассники считали его социофобом, при этом он еще со школы увлекался оружием. Почему общество вовремя не обратило внимание на эти «странности» молодого парня?



Тем временем власти предлагают взять под контроль интернет и запретить компьютерные игры. Представители «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, предлагающий усилить контроль за оборотом оружия и ужесточить медосвидетельствование. Но что помешает потенциальному убийце выбрать не ружье, а, к примеру, топор?



Многие специалисты убеждены, что предупредить критическую ситуацию реально, когда на ребенка обращают внимание. Только тогда дети не будут пытаться доказать миру, что они существуют, такими способами.



Как предотвратить подобные трагедии в будущем? Читайте в материале «Как государство и общество сами взращивают «казанских стрелков»





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