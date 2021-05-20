Вызывает приступы агрессии? Учительница, унизившая школьницу за яркий макияж, обвинила во всем вакцину от коронавируса

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20 мая 2021, 17:59 Источник: канал "Подъем"

Фото: pixabay.com

В ростовской школе учительница оказалась сторонницей естественной красоты. Причем довольно агрессивной, не терпящей никакой косметики. Яркий макияж семиклассницы оказался для нее «красной тряпкой» и она принудительно умыла девчонку на глазах у всего класса.

«Сейчас ты узнаешь, как вас воспитывать надо», - истерично кричала женщина. В соцсетях разразилась дискуссия на столь животрепещущую тему, и все стали дружно обсуждать, как же именно надо воспитывать современных подростков. И удивительно, но многие вспоминали свою молодость и утверждали, что педагог поступила правильно.

«Нас ногами в лицо за такое били и не жалуемся», - писали защитники несдержанной МарьИванны. А сама героиня, по-видимому, поняла, что была не права, не сдержавшись, но обвинила во всем вакцину от коронавируса. А как раз недавно педагог сделала прививку.

«Может, я совершила опрометчивый поступок, написав заявление. У меня есть 14 дней подумать, и если что, смогу забрать своё заявление. Я сделала прививку от СOVID-19, и думаю, что это всё последствие. Она действует на организм общим ослаблением. У меня страх перед психическими атаками. И, возможно, на время действие прививки вывело меня из состояния равновесия», - объяснила свой поступок учительница.

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