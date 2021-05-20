В Челябинской области родителям разрешили прийти на выпускной в садики
20 мая 2021, 16:56 Анна Семенова
Но в масках и с соблюдением социальной дистанции
Пожалуй, тема запрета посещения выпускных в детсадах была в последнее время самой острой. «Полные залы для проведения концерта собирать можно, а нам прийти посмотреть на своих детей нельзя», - сетовали южноуральцы.
И вот сегодня пришла радостная весть: ограничение сняли! Такое решение приняли в областном штабе по коронавирусу. Стабильная ситуация с заболеваемостью позволила сделать послабления.
Но есть жесткие правила: проводить выпускной можно только в пределах одной группы, родители непременно должны быть в масках и учитывать социальную дистанцию.
Новость обрадовала не всех. Некоторые родители сообщили, что выпускной в их детском саду уже завтра, родителям и даже фотографу приходить запретили и вряд ли за один день руководство садика изменит решение.
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