Ракова рассказала о масштабной перестройке системы онкопомощи Москвы

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20 мая 2021, 16:54

Фото: соцсети

Вице-мэр столицы Анастасия Ракова заявила, что программа, позволяющая врачам планировать и проводить консилиумы по онкобольным, будет внедрена в клиниках Москвы в июне 2021 года.



«На сегодняшний день нашими специалистами проведена огромная работа по выравниванию всех процессов, по структурированию протоколов, по определению сроков, по сбивке данных, и в ближайшее время мы доработаем и запустим по городу единую программу, которая позволяет автоматом результаты получать в электронной карте (никуда пациенту не надо с бумагами ходить) и даст возможность врачу его в проактивном порядке вызывать и определять тактику лечения», - рассказала Анастасия Ракова в ходе Московского международного онкологического форума.



Вице-мэр столицы уточнила, что тактика лечения без онкологического консилиума невозможна. По ее словам, новый программный продукт будет запущен во всех клиниках города в июне, он позволит медикам проводить консилиум дистанционно и привлекать к работе узкопрофильных специалистов.



Заместитель мэра Москвы сообщила, что в столице в ближайший месяц начнется диагностика людей с наследственными рисками возникновения онкологических заболеваний.



«В течение ближайшего месяца мы уделим особое внимание диагностике и скринингу москвичей, которые относятся к группе риска в силу того, что их родственники по прямой линии имели или имеют онкологическое заболевание, и, по мнению экспертов, это заболевание является генетически предрасположенным - рак молочной железы, колоректальный рак», - сказала вице-мэр.



Она отметила, что группы людей с таким риском уже сформированы и в ближайшее время их пригласят на обследование.





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