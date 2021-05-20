Депутат МГД Олег Артемьев: Создание условий для развития электротранспорта в Москве должно быть приоритетным

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20 мая 2021, 16:21

Фото: соцсети

Депутат Мосгордумы, летчик-космонавт РФ Олег Артемьев считает, что создание условий для развития электротранспорта в столице должно быть приоритетным.



«Внедрение транспорта на возобновляемых видах топлива должно быть приоритетным для мегаполисов. Этот путь уже выбрали многие государства, где высока доля городского населения. Вред экологии при использовании двигателей внутреннего сгорания и при добыче нефтепродуктов слишком велик, а переход на альтернативное топливо - это прогрессивный путь, который положительно скажется на самочувствии всей планеты», - отметил Олег Артемьев.



Он напомнил, что Минэкономразвития сформированы первые параметры концепции развития электротранспорта в РФ, где заложен серьезный рост доли электромобилей: с 0,1% до 15% в 2030 году.



«Государство направит средства в развитие зарядной инфраструктуры, и в числе приоритетных городов уже названы Москва, Петербург, Севастополь, Сочи, Калининград и Казань. Столица должна быть передовым регионом, и Москва уже демонстрирует высокие темпы внедрения электротранспорта: автобусы постепенно заменяются электробусами. Растет сеть зарядных станций, причем выбор мест для их размещения ведется на основании мнения москвичей - на сайте проекта «Энергия Москвы» можно оставить свои пожелания по размещению станции. Развиваются и предприятия, направленные на обслуживание электротранспорта», - рассказал депутат.



Артемьев отметил, что всего по стране до 2024 года потребуется построить более 20 тыс. зарядных станций, работы планируется финансировать частично из федерального, частично из регионального бюджета. Инфраструктура будет создаваться из расчета минимум одна станция на 10 электромобилей в населенных пунктах или на 100 км для федеральных автодорог. К 2030 году при достижении плановых показателей концепции число зарядных станций должно составить до 150 тыс. штук.



«Доступ к зарядной станции - это один из самых важных факторов, которые сдерживают автолюбителей. Затраты на эксплуатацию электромобиля по сравнению с бензиновым двигателем намного ниже, но людей смущают именно возможные сложности с зарядкой своего автомобиля. Очень важно, что в федеральной концепции уделяется большое внимание вложениям в сеть зарядных станций. Это серьезное инфраструктурное изменение: мы говорим о том, что требуется многократный рост числа современных, быстрых зарядок. Такой динамики можно достичь только при совместных действиях на всех уровнях власти и при содействии производству, и на уровне Мосгордумы необходимо содействие в реализации этих планов», - рассказал депутат.



По его словам, на начало 2021 года в России было 11 тыс. электромобилей, и 97% из них праворульные, ими пользуются в основном в Дальневосточном и Сибирском регионах.



«Для московского водителя это существенное ограничение, и на рынке должно быть больше выбора из моделей с левым рулем. Концепция, которую предлагает Минэкономики, предполагает еще и серьезный пакет мер по импортозамещению. Планируется целый комплекс мер по поддержке нашего рынка, такие как утилизационный сбор и локализация производства и электромобилей и комплектующих. Это в перспективе позволит дать водителям возможность приобрести электромобиль отечественного производства либо отечественной сборки», - подчеркнул Олег Артемьев.





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