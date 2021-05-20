Мэр Москвы дал старт первому Московскому международному форуму онкологов

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20 мая 2021, 15:52

Фото: М. Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр столицы Сергей Собянин открыл первый Московский международный онкологический форум в ЦВЗ «Манеж». В форуме принимает участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко.



«За прошедший год объем госпитализации лучевой терапии, химиотерапии не уменьшился в Москве, а наоборот - значительно увеличился. Объем госпитализации онкологических больных увеличился на 30%. Это означает, что мы сумели преодолеть вызов пандемии, борьбы с COVID-19, при этом дав нормальную плановую и экстренную возможность работы всей системе здравоохранения. И ни один горожанин не может пожаловаться, что он не смог получить в этот сложный период помощи как от COVID-19, так от других заболеваний», - отметил Сергей Собянин.



Он добавил, что несмотря на все трудности, связанные с пандемией, в Москве продолжалась и идет модернизация и реформирование онкологической помощи. За последнее время на базе крупнейших столичных стационаров организовано шесть мощных многопрофильных онкологических центров.



«Сегодня в стройке находится около 100 тыс. кв. м новых корпусов, целый ряд действующих, морально-устаревших блоков больниц и амбулаторных центров находится в реконструкции. За это время закуплено более 2 тыс. единиц технологического оборудования, сотни тяжелого диагностического леченого оборудования. И, конечно, важнейшее звено - это морфологические лаборатории, которые сегодня созданы на самом высоком мировом уровне, что в свою очередь, конечно, позволило делать точные диагнозы, точную терапию, и это, конечно, значительно улучшило качество лечения и позволило нам перейти на новый стандарт обеспечения химиотерапии, лекарственного обеспечения», - сообщил мэр Москвы.



Собянин подчеркнул, что для объединения данных об онкопациентах была создана единая платформа онкологического обеспечения медицинской помощью на базе единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы.



На первом Московском международном онкологическом форуме в качестве спикеров выступят более 300 экспертов и специалистов ведущих клиник мира, представителей ВОЗ и органов власти из России и зарубежных стран.



Среди них главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения России Андрей Каприн, главный внештатный специалист онколог города Москвы Игорь Хатьков, президент Международной ассоциации рака желудка (IGCA), директор хирургической клиники Университета Вероны Джованни де Манзони, директор Международного центра рака молочной железы в Барселоне (IBCC) Хавьер Кортес.



Сообщается, что в рамках форума предусмотрена обучающая программа для врачей-онкологов, включающая профилактику и раннее выявление рака, качественную диагностику и основные мировые тенденции в лечении пациентов.





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