Есть ли у Латвии шансы в Роттердаме

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20 мая 2021, 15:39 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Сегодня, 20 мая, в Нидерландах пройдет второй полуфинал международного конкурса «Евровидение». Латвию представит Саманта Тина с песней The Moon Is Rising. Есть ли шансы у латвийской певицы на победу?

Что известно о Саманте?

Латвийская эстрадная певица, которая участвовала во многих конкурсах: например, «Золотые голоса» в Молдавии, где выиграла главный Кубок страны, в «Славянском базаре», где заняла второе место, победительница известного в Латвии теле-проекта «Академия О!Карте»… Что касается конкурса «Евровидение», то желание попасть на него у Саманты очень и очень давнее: еще с 2012 года певица принимала участие в отборочном туре тех, кто сможет представлять страну на международном конкурсе, но, увы, не получалось. Удача Саманте улыбнулась в этом году: упорство, трудолюбие девушки было оценено!

Как латвийцы относятся к Саманте Тине?

Если честно, то не своеобразно: одни считают, что она несомненно яркая, талантливая, самобытная певица, а иные – с долей иронии… Мол, куда ты собралась? Конкурс слишком политизированный.

Лично я считаю, что Саманта Тина – одаренная певица, невероятная труженица и очень, очень стильная.

Кстати, многие латвийцы отметили наряд Саманты, в котором она предстанет перед зрителями: цвет платья – изумрудно зеленый, который означает изобилие, процветание, успех… А впечатляющее ожерелье Саманты связано с египетскими божествами. Оказывается, в Древнем Египте крупные, круглые ожерелья, расшитые камнями и жемчугом, символизировали солнечный диск и олицетворяли бога Атона – символ мира и жизни. Яркий наряд певица выбрала вполне осознанно: камни, кристаллы, вышивка полумесяца, жемчуга и египетские «тайны», несомненно, помогут завоевать сердца людей и дать силу, которая так необходима сегодня Саманте.

Так есть ли шанс у Саманты?

По данному поводу высказались популярные люди Латвии.

По мнению известного диджея Латвийского радио Тома Гревиньша: «У Латвии в этом году очень агрессивный номер. Эта песня выделяется на общем фоне. Саманта очень уверена в себе. Поет чище и точнее, лучше, чем многие другие исполнители. А платье певицы запомнится зрителям надолго».

Маэстро Раймонд Паулс, как всегда, был ироничен, но отметил, что «Саманта девушка талантливая, и дай Бог, чтобы показала себя на международном уровне». Прославленный композитор пожелал занять Латвии как минимум третье-пятое место на «Евровидении»…

Лично я, как зритель, скажу: «Удачи тебе, Саманта! Ты точно заслужила представлять нашу страну на таком «неоднозначном» конкурсе».

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