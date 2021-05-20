Кто заказывает экспертизу, тот «ее и танцует». В МГУ опровергли пропаганду наркотиков в клипах Моргенштерна

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20 мая 2021, 15:27 Источник: Baza

Фото: cоцсети

Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка МГУ им. Ломоносова считает, что в двух клипах Моргенштерна нет никакой пропаганды наркотиков. Совсем никакой.



Кроме того, тексты рэпера «отвечают существенным признакам поэтического произведения», а потому отождествлять героя клипа и самого Алишера «неправомерно». То есть, когда Моргенштерн поет, что он «курит допинг» или, что он «любит секс и наркотики», это вовсе не про него идет речь, а про некого мифического героя, уверен профессор Шульга, экспертизу которому заказали адвокаты певца.

К несчастью для рэпера Алишера, это не единственная экспертиза в деле. Напомним, в апреле этого года по жалобе бывшего депутата Дмитрия Носова было возбуждено уголовное дело о пропаганде наркотиков в клипах «Розовое вино 2» и «Фэмили». Вот эти клипы и проверяли эксперты. И удивительно, но две проверки от обвинения показали, что в треках Моргенштерна есть пропаганда наркотиков, а третья - экспертиза из МГУ, которую заказал ответчик, ничего такого в треках не увидела.

Какие из экспертов покажутся суду более убедительными, пока не понятно, но по делу о пропаганде наркотиков Алишеру Валееву грозит штраф до миллиона рублей, что для популярного рэпера - пара пустяков.

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