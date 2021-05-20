В Москве обнаружена мертвой экс-госслужащая из Улан-Удэ. Ее уже пытались убить в 2007 году, но киллеры испугались

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20 мая 2021, 14:35 Источник: Канал 112

В Москве найдено тело женщины, чье заказное убийство удалось предотвратить в 2007 году. На этот раз бывшей госслужащей из Улан-Удэ не повезло - Алла Пронькина обнаружена возле водоёма мертвой с пакетом на голове.

14 лет назад женщина работала начальником юридического отдела Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора РФ и убить ее хотели из мести. Бывшие коллеги, уволенные и судимые по статье «Присвоение или растрата», считали именно Пронькину виновницей всех своих бед и потери работы. Они наняли киллеров, которые должны были подкараулить госслужащую вечером у подъезда и жестко избить арматурой.

Вот только то ли они испугались, то ли посчитали, что 30 тысяч рублей, обещанных за «мокрое дело», не те деньги, чтобы брать грех на душу, но исполнять «заказ» убийцы не стали. Сами пришли к Алле, и все рассказали, сдав жаждущих отмщения коллег главы юрслужбы.

Имеет ли смерть Пронькиной к той давней истории и что именно случилось – выясняют следователи. Возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины от асфиксии.

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