Минюст предлагает автоматически списывать штрафы со счетов нарушителей ПДД

Министерство юстиции РФ выдвинуло идею о введении упрощенного порядка взыскания штрафов с автомобилистов. В ведомстве полагают, что списывать деньги за нарушения ПДД можно со счета водителя автоматически.
Замглавы Минюста Евгений Забарчук сообщил сегодня, что ведомство предлагает усовершенствовать механизм взыскания административных штрафов за нарушения автомобилистами действующих правил дорожного движения.
В министерстве считают, что вышеуказанных процесс можно осуществлять без участия сотрудников органов принудительного исполнения за счет тех денежных средств, которые имеются на счетах должника.
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