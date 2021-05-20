Газета отсудила 377 тыс. руб. у «Республики Башкортостан»

Аргументы Недели → Общество 13+

20 мая 2021, 12:51 Источник: Компромат.ru

ГУП Издательский дом «Республика Башкортостан» по решению суда должно выплатить 377 тыс. руб. компенсации издателю газеты «Пруфы.рф» за отказ печатать тираж издания. Арбитражный суд Башкирии решил, что типография «существенно» нарушила условия договора, не предупредив газету за 30 дней о прекращении сотрудничества. В редакции связывают отказ типографии с планировавшейся статьей, в которой фигурировал руководитель администрации главы Башкирии. В ГУП пока не решили, будут ли обжаловать решение суда.



Представители ответчика в суд не явились. В отзыве на иск, как следует из материалов дела, издательский дом указал, что расторг договор из-за того, что у газеты была задолженность перед типографией в размере 373 тыс. руб. Однако, как установил суд, этот аргумент не подтвердился: «Башкортостан» не направлял газете требования об оплате, товарные накладные были оплачены в полном объеме.



Суд пришел к выводу, что типография «существенно» нарушила условия договора и «неправомерно» отказалась от его исполнения. Размер компенсации суд определил, сложив стоимость печати четырех выпусков газеты в типографии в Челябинске, куда издание обратилось после инцидента.



В редакции «Пруфы.рф» считают, что срыв печати газеты связан с расследованием на тему лифтового бизнеса. В номере Bonus, который отказалась печатать типография, планировалась публикация о том, что компания, аффилированная якобы с гражданской супругой руководителя администрации главы Башкирии Александра Сидякина, получила госконтракты на замену и обслуживание лифтов.



В марте этого года Ленинский районный суд Уфы удовлетворил иск Александра Сидякина к автору статьи о лифтовом бизнесе Рамилю Рахматову и радиостанции «Эхо Москвы в Уфе». Ответчики против удовлетворения иска возражали. Претензии к радиостанции у господина Сидякина возникли после того, как та на своем сайте сообщила, что чиновник собирается подать в суд на журналиста Рамиля Рахматова. Суд признал информацию о связях чиновника с лифтовым бизнесом недостоверной и порочащей его репутацию и обязал журналиста и радиостанцию выплатить по 10 тыс. руб. компенсации.



Издатель «Пруфы.рф» Рауфа Рахимова рассказала „Ъ“, что это второй случай в истории газеты, когда республиканская типография расторгает договор. Первый раз это произошло в 2013 году, когда республикой руководил Рустэм Хамитов. Тогда, по словам госпожи Рахимовой, издание перенесло печать в Челябинск и вернулось в издательский дом «Республика Башкортостан» в 2019 году после предложения выгодных условий.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости