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Директор ФСИН Калашников предложил заменить на некоторых работах трудовых мигрантов заключенными

, 08:42 Источник: РИА Новости

Директор ФСИН Калашников предложил заменить на некоторых работах трудовых мигрантов заключенными
фото: pixabay.com

Граждане, отбывающий срок наказания в исправительных учреждениях, могут заменить мигрантв на некоторых работах. С такой идеей выступил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

Он предложил активнее использовать заключенных на тех работах, на которые сейчас привлекают трудовых мигрантов.
Калашников напомнил о недавней встрече президента РФ Владимира Путиная с главами Узбекистана и Таджикистана, на которой обсуждалось, как наладить поток мигрантов для объектов в России, где не хватает рабочей силы.

По его словам, ФСИН реально может предоставить работников. "Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия. Потому что этот человек будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, или работодатель ему предоставит условия для проживания с семьей. Он будет получать достойную зарплату", - сказал Калашников на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске.

Директор ФСИН также обратился к омбудсменам с просьбой "поднять эту тему" в каждом регионе.
По данным ФСИН, число заключенных в России к 2021 году сократилось до 483 тысяч человек с более чем 860 тысяч человек в 2010 году, и сейчас право подать заявление на замену наказания на принудительные работы имеют 188 тысяч человек.

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