У 1,6 млн мигрантов закончился срок пребывания в России

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20 мая 2021, 07:39

фото: pixabay.com

Примерно 1,6 миллиона мигрантов не выехали из России после окончания срока пребывания в стране с марта 2020 года, когда началась распространяться коронавирусная инфекция.

В МВД России сообщили, что за продлением срока действия виз обратились более 134 тысяч человек, из них с мотивированным заявлением в связи с принятием мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции - около 7 тысяч человек, за оформлением транзитных виз - более 4 тысяч.

С заявлением о предоставлении временного убежища обратились более 4 200 иностранных граждан, с заявлением о получении разрешения на работу - свыше 65,5 тысяч с заявлением о получении патента - более 1 млн, - передаёт ТАСС.

В апреле 2020 года в РФ в силу вступил указ президента Росси, положения которого позволили всем иностранным гражданам временно оставаться и работать в стране на законных основаниях. Иностранцам, длительное время находящимся на нелегальном положении в России, дали возможность официально урегулировать свой правовой статус. Действие указа продлено до 15 июня 2021 года.

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