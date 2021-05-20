Автоматы для приема пластика и алюминия появятся в Челябинске и Магнитогорске

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20 мая 2021, 07:09 Анна Семенова

Пластик теперь можно будет отнести в фандомат. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

900 фандоматов разместят в магазинах и торговых центрах

Еще один шаг в сторону улучшения экологии Челябинской области будет сделан совсем скоро. В Челябинске и Магнитогорске появятся долгожданные пункты приема пластика и алюминия.

Установкой контейнеров займется «Центр коммунального сервиса». Планируется, что фандоматы для алюминиевых банок и пластиковых бутылок появятся в торговых центрах, магазинах и других общественных местах.

Ой, еще бегать по городу, искать эти пункты… - подумают многие. Но нет, автоматов обещают достаточное количество: 600 на Челябинск и 300 на Магнитогорск. В проект вложат 800 миллионов рублей. Спонсорами станут «Российский экологический оператор» и «Центр коммунального сервиса».

Вся сданная тара отправится на переработку, что позволит снизить влияние ТКО на окружающую среду.

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