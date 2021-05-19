Топ-5 самых сильных вокалистов российской эстрады

Аргументы Недели → Общество 13+

19 мая 2021, 23:51

Фото: cоцсети

Педагог по вокалу, автор песен и саундпродюсер Юлия Таравкова по просьбе «Аргументов Недели» составила список список из 5 самых сильных вокалистов российской эстрады, которые обладают великолепными певческими способностями.

1. Лариса Долина

Лариса Долина имеет широкий диапазон голоса, который можно сравнить с Уитни Хьюстон и Глории Гейнор. Она выступает в самых разных музыкальных направлениях и владеет различными вокальными приемами. Лариса Долина одна из немногих певиц в нашей стране шикарно поющих джаз и блюз наравне с её создателями… природное чувство ритма, импровизация, шикарная техника: мелизматика, вибрато, динамика, экспрессия, колоссальный опыт исполнения песен в разных жанрах-джаз, блюз эстрада и мюзиклы.

2. Григорий Лепс

Преимущество Григория Лепса перед другими исполнителями в диапазоне: около трёх октав (для баритона это уникально). Также его яркой отличительной чертой является его манера-надрывное пение, экспрессивное, почти как у Высоцкого, с добавлением свистковых верхушек.

3. Димаш

Димаш – обладатель редчайшего вокального для мужчины диапазона в 6 октав. Он использует технически сложные вокальные приемы (вибрато, мелизмы, йодль), но при этом за техничностью он не теряет эмоциональности. Его репертуар – это сложные произведения, где он поёт и в басовом регистре…и сопрано, и свистковый регистр. Впервые услышав его, мне показалось что одну песню поют разные люди, насколько один человек может менять свой голос в зависимости от партии.

4. Ани Лорак

Ани Лорак - сильная вокалистка с прекрасным 4 октавным диапазоном. Одна из немногих на нашей эстраде, умеющая и двигаться, и петь живьём. Тот случай, когда сошлось всё: и шикарная внешность, и сильный голос, и умение держаться и двигаться на сцене, и писать песни!

5. Полина Гагарина

Прекрасная техника (мелизматика, вибрато). Её тембр невозможно спутать ни с кем другим: объёмный звук, в котором много воздуха и при этом полётные верхние ноты.

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