Мэр Ялты удивилась, что пассажиры в троллейбусе отказались от предложенных масок​

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19 мая 2021, 23:15 Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: cоцсети

Янина ПАВЛЕНКО на время сменила служебный автомобиль на городской транспорт. Выбрала троллейбус.

Акцию по личной проверке работы общественного транспорта мэр провела без предупреждений – то есть свалилась в салон, как снег на голову и первое, что отметила мэр – в троллейбусе нечем дышать. «Нужно открывать окна, потому что сейчас уже очень душно», - сделала замечание ПАВЛЕНКО.

По ее мнению, в салоне «Очень много объявлений, о чем угодно», но при этом «К сожалению, очень много людей без масок». Помощник мэра раздавал маски, но пассажиры отказывались их брать, что очень удивило госпожу ПАВЛЕНКО.

Люди пожаловались, что общественного транспорта мало – недостаточно маршрутов и редко ходит.

Ни о чем хорошем по окончании поездки мэр не рассказала. Будет ли она инспектировать маршрутки и городские туалеты ПАВЛЕНКО умолчала.

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