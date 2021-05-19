В Ростовской области учительница заставила школьницу смыть макияж: «Убирай всё немедленно. Я сказала, умойся»
19 мая 2021, 21:30
В Ростовской области одну из учительниц школы №4 Морозовска сильно возмутил макияж 14-летней ученицы. Девочка пришла в школу с ярким, по мнению педагога, макияжем. Учительница настойчиво заставила школьницу смыть косметику.
Этот инцидент активно обсуждают в соцсетях, особенно жители региона. "В класс! Сейчас ты узнаешь, как вас воспитывать надо. Посмотрите на нее, красавица! Пришла она мне нервы трепать!" - возмутилась учительница и повела школьницу умываться на глазах учеников младших классов.
Местные СМИ пишут, что учительница признала, она в тот момент была слишком эмоциональна. Она извинилась перед ученицей и написала заявление на увольнение по собственному желанию. Учительница преподавала математику и являлась социальным педагогом.
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