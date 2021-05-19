В сети появились видео, как на Астрахань обрушилась песчаная буря

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19 мая 2021, 19:37

фото с сайта МЧС

В среду, 19 мая, на Астрахань обрушилась сильная песчаная буря. Астраханское ЦГМС предупреждало, что сегодня с 19 часов на территории области ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15-20 м/, и могут возникнуть ЧС: обрыв линий энергообеспечения, линий связи; повреждение легких строений, кровли зданий, рекламных конструкций, повал деревьев, нарушение целостности высотных конструкций.

Астраханские СМИ вечером пишут о происшествии, публикуют фото и видео. На сайте radiovolna.fm сообщается, что, предположительно, все началось Трусовском районе, буря направилась к центру города и, вскоре Кремль видно уже не было.

"МК-Астрахань" пишем со ссылкой на очевидцев, что "из-за пыльной бури в областном центре произошли первые разрушения", конструкция, предназначенная для ремонта фасада, рухнула на землю, повредив несколько автомобилей. Инцидент случился на пересечении Кирова и Челюскинцев. Движение на этом участке парализовано. Также буквально в двух метрах произошел обрыв провода. На видео запечатлено, как провод повис на ветке дерева, произошло замыкание.

Пыльная бури также в Адыгее и Дагестане.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МК в Астрахани (@ast.mk.ru)

"По данным, полученным из открытых специализированных информационных ресурсов, данное явление прогнозируется до 00.00 20.05.2021. Запрос по проверке оперативной информации, полученной из открытых источников, направлен в АЦГМС, информация уточняется", - сообщает МЧС.

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