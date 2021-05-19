В России с сентября увеличивают больничные по уходу за детьми

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19 мая 2021, 19:25

больной ребенок, фото: Vladimir Melnikov/Russian Look

В России родители начнут получать увеличенные больничные по уходу за детьми с 1 сентября. Об этом в среду, 19 мая, сообщили в Минтруде. Новая мера поддержки коснется полутора миллионов россиян.

Выплата больничных будет осуществляться в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа, если больничный выдан для ухода за болеющим ребенком до 7 лет.

Отмечается, что увеличение расходов работодателей при этом не произойдет, так как выплаты будут идти напрямую из бюджета Фонда социального страхования. При этом никаких дополнительных документов предоставлять не надо.

С инициативой об увеличении оплаты больничных по уходу за детьми выступил президент Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию.

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