Калининградский губернатор Антон Алиханов предложил ввести курортный сбор

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19 мая 2021, 18:27 Источник: Свободная пресса

Антон Алиханов, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В регионе наблюдается рост туристической активности, поэтому Алиханов считает логичным не позднее 2022 года в некоторых муниципальных образованиях региона ввести плату за пользование курортной инфраструктурой.

Об этом губернатор калининградской области заявил, представляя годовой отчет в областной Думе. Собранные средства потратят на развитие курортной инфраструктуры, обустройство территорий для массового отдыха, парков, набережных, пляжей.

Алиханов поручил министерству туризма вместе с экспертами, депутатами проработать этот вопрос и подготовить необходимую нормативно-правовую базу.

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