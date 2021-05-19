Собянин: За 10 лет в Москве построено свыше 140 крупных спортивных объектов

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19 мая 2021, 17:21

Фото: В. Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр столицы Сергей Собянин провел осмотр нового специализированного спортивного комплекса в Коломенском проезде для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Он сообщил, что в Москве за последние годы введено в строй более 140 больших спортивных объектов.



«В Москве достаточно много строится спортивных сооружений. За последние годы мы построили около 145 крупных спортивных объектов. Это бассейны, ледовые арены, футбольные поля и так далее. Но достаточно много людей с ограниченными возможностями, для которых нужны специальные требования к таким спортивным сооружениям. Здесь как раз такой спортивный объект создан, который поможет и спортсменам-инвалидам, которые занимаются на регулярной основе, и всем желающим москвичам, у которых ограничены возможности - на самом деле, как говорят, у них безграничные возможности, - заниматься и плаванием, и баскетболом, волейболом, на тренажерах», - отметил Сергей Собянин.



Мэр Москвы уточнил, что в новом спортивном комплексе можно будет не только заниматься физической подготовкой, но и получить специальную реабилитацию.



«Надеюсь, что он будет очень востребован: тысячи людей, сильных духом, будут приходить и заниматься спортом и оздоровлением», - отметил Сергей Собянин.



Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила, что спорткомплекс в Коломенском проезде начнет работу в ближайшее время. В нем созданы все необходимые условия для занятий спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая инвалидов-колясочников.



В спорткомплексе оборудован крытый бассейн и установлено специальное устройство, позволяющее плавно входить в воду. Построены малый терапевтический бассейн для проведения лечебных процедур, зона гидромассажа, универсальный спортивный зал и тренажерный зал для силовых тренировок, а также зал для суставно-мышечной и двигательной реабилитации с пневматическими тренажерами. Имеется и специальный реабилитационный тренажер David для восстановления пояснично-крестцового, грудного и шейного отделов позвоночника, плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов. С его помощью можно укрепить межсуставные мышцы и соединения, увеличить объем движений.



Правительство Москвы планирует до конца 2021 года завершить строительство еще более 20 объектов спорта.





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