Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян получил срок за взятки

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19 мая 2021, 17:33

saintpetersburgcb.com

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян был приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. Он признан виновным по делу о получении взятки при строительстве стадиона "Газпром Арена".

Напомним, на этом стадионе проходили матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, а этим летом состоятся матчи Евро-2020. Оганесян также должен будет выплатить штраф в размере 20 миллионов рублей.

Марат Оганесян занимал пост вице-губернатора с 2013 по 2015 годы. Он курировал строительный блок, в том числе строительство стадиона на Крестовском острове. По версии следствия, Оганесян получил взятку более 22 миллионов рублей за помощь в заключении контракта на установку табло на стадионе. Еще одна взятка была им получена при заключении контрактов на художественную подсветку "Газпром Арены". На стадии расследования экс-чиновник признал свою вину.

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