Экс-министр обороны Латвии Бергманис высказался о влиянии спортивных ограничений на здоровье граждан

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19 мая 2021, 17:00 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Pixabay

Экс-министр обороны Латвии, бывший тяжелоатлет Раймонд Бергманис недоумевает: нынешние спортивные ограничения введены словно оптом. Разве это улучшило ситуацию в Латвии?

«Я много раз спрашивал об этом министерство здравоохранения. Раньше могли вместе, вне помещений, заниматься 10 человек… Объяснялось это тем, что так легче отследить все риски. Сегодня вместе могут заниматься 20 человек, но ситуация не стала лучше. Я спрашивал семейного врача о ситуации на сегодняшний день: пациенты стали болеть больше, в том числе потому, что они раньше занимались спортом. Для некоторых такие занятия жизненно важны, но они не могут сейчас этого делать. Тут есть над чем подумать… Сейм готов ослабить ограничения для занятий спортом, но до сих пор все «тормозилось» за пределами парламента. Мы же сами слышим, что сейчас происходит в обществе: ситуация со здоровьем ухудшается каждый день. Об этом говорят врачи. Я думаю, что перебороть эпидемию можно, если людям разрешить немного вздохнуть. Со спортом у нас ситуация плохая, если сравнить показатели по Европе. А сейчас они еще упадут, и это повлияет на общественное здоровье», - заявил депутат Сейма.

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