Депутат Мосгордумы Мария Киселева: Более 1,3 тыс человек окончили курсы для нянь «Бабушка и дедушка на час»

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19 мая 2021, 15:57

Фото: duma.mos.ru

Депутат МГД Мария Киселева сообщила, что с начала 2021 года в столице более 1,3 тыс. человек прошли обучение на курсе для профессиональных нянь «Бабушка и дедушка на час». Причем большая часть из них была трудоустроена полностью или с частичной занятностью уже в период стажировок.



«Общество предъявляет к современным мамам и папам, бабушкам и дедушкам очень много требований. Родители должны быть включенными, понимающими, заботливыми и при этом преуспевать на работе, иметь время для саморазвития, самообразования. В этих условиях семье требуется профессиональная помощь. Няня для московской семьи - это не просто временный персонал, это человек, на которого родители опираются в сложных ситуациях. Подобные курсы помогают получить все необходимые современные навыки и квалификацию в сфере помощи семье», - отметила Мария Киселева.



Она уточнила, что в программу курса входят навыки ухода за детьми разных возрастов.



«Современная бабушка - это настоящий профессионал. На курсах слушатели проходят теорию: изучают возрастную психологию, учатся распознавать детские кризисы и помогать ребенку справляться с ними, верно реагировать на детскую агрессию. Осваивают методики раннего развития. Есть и практика: начинающие няни нарабатывают навыки в семьях либо в детских досуговых комнатах. В программе есть и специальный блок знаний по борьбе с выгоранием, что является отдельной трудностью для тех, кто много работает с маленькими детьми», - сообщила депутат.



По ее словам, после завершения обучения «бабушки» и «дедушки» в центре «Моя карьера» получают консультации по получению статуса самозанятого, и им помогают в регистрации этого статуса.



«Работа няни была долгое время в «серой» зоне: человек мог годами трудиться, получать зарплату в конверте и при этом не иметь никаких прав, которые имеет в нашей стране работающее население. Статус самозанятого - это не просто бумажная волокита, это возможность быть полноправным членом общества, иметь доступ к различным формам господдержки», - заключила Мария Киселева.





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