Премьер-министр Латвии: Праздника песни не будет

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19 мая 2021, 15:50 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сказал свое веское слово: проведенный в удаленном формате Праздник песни и танца школьной молодежи не будет праздником, поэтому следует его перенести на следующий год, чтобы он прошел очно.



Правительство Латвии должно решить, что в этом году из-за коронавируса праздник не может состояться. Будет перенесен на следующий год.



«Однако, если важным аспектом в этом вопросе являются деньги, то я предлагаю выплатить всем организатором праздника – руководителям коллективов и дирижерам – полную зарплату за то, что они стараются сохранить дух праздника», - заявил премьер-министр латвийским СМИ.



Интересно, праздника не будет, а зарплаты выплатят за… дух…

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