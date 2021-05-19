Мэра Троицка отпустили из-под домашнего ареста под залог

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19 мая 2021, 15:24 Анна Семенова

Александр Виноградов будет дожидаться приговора на свободе. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Александр Виноградов проведет время до суда на свободе

Сегодня, 19 мая, в Челябинском областном суде вновь решали вопрос о смягчении наказания мэру города Троицка Александру Виноградову. Незадолго до этого адвокаты уже добились того, что обвиняемого в превышении должностных полномочий градоначальника отпустили из СИЗО под домашний арест. И вот теперь решался вопрос о том, чтобы Виноградов мог провести дни до оглашения приговора на свободе.

Суд назначил немалый залог – 500 тысяч рублей. Внести всю сумму необходимо до 29 мая.

Напомним, что Виноградова и его заместителя Германа будут судить за то, что они передали имущество одной теплоснабжающей компании другой фирме. Следствие считает, что данные действия были незаконными, хотя сам мэр утверждает, что другого выхода не было: нужно было подать тепло в дома горожан любой ценой.

Стоит сказать, что даты заседаний по делу еще не назначены.

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