Собянин опроверг сообщения о переезде ФК «Локомотив» в «Лужники»

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19 мая 2021, 14:46 Источник: sobyanin.ru

Фото: РЖД Арена, соцсети

Мэр Москвы опроверг сообщения о переезде «Локомотива» в «Лужники» и застройке территории «РЖД Арены» жильем.



«Увидел информацию о переезде «Локомотива» и застройке «РЖД Арены» жильем. Честно говоря, бред какой-то. Мы возрождаем старые и строим новые стадионы и другие спортивные объекты. «РЖД Арена» и весь окружающий её спортивный кластер должны развиваться, а не сноситься», - написал Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.



Мэр столицы подчеркнул, что вокруг нового вокзала Восточный не предполагается никакой жилой застройки. По его словам, новый транспортно-пересадочный узел обеспечит значительно большую доступность и популярность стадиона.

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