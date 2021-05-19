Собянин опроверг сообщения о переезде ФК «Локомотив» в «Лужники»

Мэр Москвы опроверг сообщения о переезде «Локомотива» в «Лужники» и застройке территории «РЖД Арены» жильем.
«Увидел информацию о переезде «Локомотива» и застройке «РЖД Арены» жильем. Честно говоря, бред какой-то. Мы возрождаем старые и строим новые стадионы и другие спортивные объекты. «РЖД Арена» и весь окружающий её спортивный кластер должны развиваться, а не сноситься», - написал Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.
Мэр столицы подчеркнул, что вокруг нового вокзала Восточный не предполагается никакой жилой застройки. По его словам, новый транспортно-пересадочный узел обеспечит значительно большую доступность и популярность стадиона.
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